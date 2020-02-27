Российские Ту-142 выполнили полёт над Норвежским и Баренцевым морями

22:58

Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый учебный полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

РИА Новости

«Очередные два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей», — заявили во флоте.

Отмечается, что продолжительность полётного задания составила порядка 12 часов.

Накануне два Ту-142 также совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями.

Источник: Россия Сегодня