Российские Ту-142 выполнили полёт над Норвежским и Баренцевым морями

22:58
Дальние противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый учебный полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота.РИА Новости
«Очередные два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей», — заявили во флоте.
Отмечается, что продолжительность полётного задания составила порядка 12 часов.
Накануне два Ту-142 также совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями.
Источник: Россия Сегодня