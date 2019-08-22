Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

22 августа 2019     11
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат, сообщает агентство «Все новости».

По словам заведующего первым хирургическим отделением Юрия Изотеева, заявления написали все медики, даже находящиеся в отпуске. Они собираются отработать положенные две недели, а потом уйдут «в никуда».

«Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — пояснил мужчина. Пример низких зарплат он не привел.

Издание отмечает, что аналогичная история с массовым увольнение хирургов произошла в начале августа в еще одной больнице города. Там сотрудники было недовольные зарплатами и ужасным состоянием самой клиники. На это руководство медучреждения говорило, что средняя месячная зарплата хирурга у них якобы превышает 100 тысяч рублей. TagilCity.ru указывал, что врач высшей категории с дежурствами в выходные получал 45 тысяч.

Источник: Лента.Ру

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