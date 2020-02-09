Российские чиновники поедут за границу и вернут соотечественников в страну

Правительство России создаст временную группу для того, чтобы вернуть на родину уехавших россиян. Такое постановление вступило в силу 7 февраля 2020 года, сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что в группу войдут специалисты Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других ведомств. Российские чиновники будут информировать соотечественников «о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом».

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга, Саратова и Брянска сильнее других российских горожан хотят переехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт. В десятку областных центров, жители которых активнее прочих задумываются о смене города проживания, вошли также Саранск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Омск, Самара и Иваново. Меньше всего подобных планов у москвичей и петербуржцев, третью строчку с конца занял Нижний Новгород.

В качестве наиболее желанного места для переезда большинство — 68 процентов — опрошенных выбрало Москву. На втором месте оказался Санкт-Петербург (13 процентов), третье досталось Сочи (6 процентов), четвертое — Симферополю (4 процента), а пятое с 1 процентом голосов занял Геленджик.

Источник: Лента.Ру