Российский арбитр Карасёв не будет работать на матче 1/8 финала ЛЕ «Севилья» — «Рома»

22:44

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым не будет обслуживать первый поединок 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома»,

globallookpress.com

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, вместо Карасёва, изначально получившего назначение на этот поединок, матч обслужит немец Феликс Цвайер. О причинах смены бригады судей не сообщается.

Матч состоится 12 марта в Севилье и пройдёт без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня