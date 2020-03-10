Российский арбитр Карасёв не будет работать на матче 1/8 финала ЛЕ «Севилья» — «Рома»

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Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым не будет обслуживать первый поединок 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома»,globallookpress.com
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, вместо Карасёва, изначально получившего назначение на этот поединок, матч обслужит немец Феликс Цвайер. О причинах смены бригады судей не сообщается.
Матч состоится 12 марта в Севилье и пройдёт без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.
Источник: Россия Сегодня