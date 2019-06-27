Российский боец Штырков покинул UFC из-за положительного допинг-теста

27 июня 2019     5
Российский боец Штырков покинул UFC из-за положительного допинг-теста

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после того, как в его крови были найдены остатки запрещённого вещества.

  • ©пресс-служба RCC

Как сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», сразу после подписания контракта с UFC Штырков сдал допинг-тест, результат которого был атипичным. После вскрытия пробы В, которая была изучена более детально, в крови спортсмена были обнаружены остатки вещества, помогающего наращивать мышечную массу.

Согласно правилам UFC, боец может быть наказан за все препараты, которые принимал в течении года до подписания контракта с организацией. Сообщается, что Штырков не стал ждать вердикта дисциплинарной комиссии и расторг контракт по обоюдному согласию. В UFC россиянин не провёл ни одного боя.

Ранее сообщалось, что боец UFC провалил допинг-тест из-за средства для роста волос.

Источник: Россия Сегодня

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Российский боец Штырков покинул UFC из-за положительного допинг-теста
Российский боец Штырков покинул UFC из-за положительного допинг-теста

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после того, как в его крови были найдены остатки …



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