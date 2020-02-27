Российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде

27 февраля 2020     12
Российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде

10:38

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев попал в аварию, а его поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) c американцем Джамаллом Эммерсом отменён.

@movsar_evloev_94 Instagram

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена. Отмечается, что россиянин выехал на мопеде на тренировку, и в него врезался автомобиль.

Бой с Джамаллом на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе, который должен состояться 7 марта, было решено не проводить, так как Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей.

На счету Евлоева 12 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и Павел Бучневич попали в ДТП.

Источник: Россия Сегодня

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