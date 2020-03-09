Российский боец UFC Ян подписал контракт на следующий бой

9 марта 2020     12
Российский боец UFC Ян подписал контракт на следующий бой

09:08

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян подписал контракт на поединок с бразильцем Марлоном Мораесом.

Об этом спортсмен сообщил в своём аккаунте в Twitter. Ожидается, что поединок станет главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Казахстане, который запланирован на 13 июня.

Бразилец Мораес занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса. Россиянин находится на третьем месте.

Ранее сообщалось, почему Ян сразится с Мораесом на турнире UFC в Нур-Султане.

Источник: Россия Сегодня

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