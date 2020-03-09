Российский боец UFC Ян подписал контракт на следующий бой

09:08
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян подписал контракт на поединок с бразильцем Марлоном Мораесом.
Об этом спортсмен сообщил в своём аккаунте в Twitter. Ожидается, что поединок станет главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Казахстане, который запланирован на 13 июня.
Бразилец Мораес занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса. Россиянин находится на третьем месте.
Ранее сообщалось, почему Ян сразится с Мораесом на турнире UFC в Нур-Султане.
Источник: Россия Сегодня