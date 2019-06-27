Российский вуз стал одним из лучших молодых университетов мира

27 июня 2019     20
Российский вуз стал одним из лучших молодых университетов мира

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) стал одним из лучших молодых вузов мира, заняв 60 место в рейтинге журнала Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте университета.

Главный директор по знаниям THE Фил Бейти назвал ВШЭ восходящей звездой мирового высшего образования, которой удалось стать успешной за несколько десятилетий. «Главным фактором успеха стали растущие возможности университета по привлечению внешнего финансирования научных исследований, а также, прежде всего, увеличение влиятельности научных публикаций ВШЭ», — добавил он.

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Российский вуз стал одним из лучших молодых университетов мира
Российский вуз стал одним из лучших молодых университетов мира

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) стал одним из лучших молодых вузов мира, заняв 60 место в рейтинге …



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