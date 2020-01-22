Российский губернатор попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в аварию. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
Он уточнил, что все живы и никто серьезно не пострадал: у водителя вывих руки. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Владимиров также призвал всех быть аккуратнее за рулем.
Подробности ДТП он не сообщил.
Ранее, в ноябре 2019 года, сообщалось об аварии с участием мэра Донецка (Ростовская область) Юрия Тарасенко. Чиновника, который в тот момент находился в нетрезвом виде, опознали очевидцы ДТП. Автомобиль Тарасенко столкнулся с машиной местного предпринимателя.
Источник: Лента.Ру
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