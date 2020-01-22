Российский губернатор попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в аварию. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что все живы и никто серьезно не пострадал: у водителя вывих руки. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Владимиров также призвал всех быть аккуратнее за рулем.

Подробности ДТП он не сообщил.

Ранее, в ноябре 2019 года, сообщалось об аварии с участием мэра Донецка (Ростовская область) Юрия Тарасенко. Чиновника, который в тот момент находился в нетрезвом виде, опознали очевидцы ДТП. Автомобиль Тарасенко столкнулся с машиной местного предпринимателя.

Источник: Лента.Ру