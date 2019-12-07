Российский губернатор принял решение на основе голосования в сторис

7 декабря 2019     18
Российский губернатор принял решение на основе голосования в сторис

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в Instagram о решении сделать 31 декабря в регионе выходным днем. Он выложил скриншот голосования в сторис на соответствующую тему, из которого следует, что данную идею поддержали 93 процента подписчиков.

По словам Владимирова, в голосовании приняли участие тысячи пользователей. «Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным», — написал он.

Фото опубликовано @vladimirvladimirov5807

Одним из самых популярных комментариев к публикации стал вопрос о целесообразности переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря. «Уж если хотите сделать выходной, то делайте его без всяких переносов», — написала svetlana_znaet. Ее комментарий получил 123 лайка.

Ранее 31 декабря сделали выходным в Крыму, а также в Кировской и Томской областях. В Кремле, комментируя предложение распространить такую практику на всю страну, заявили, что «надо работать».

Источник: Лента.Ру

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