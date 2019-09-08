Российский губернатор пропустил выборы из-за отсутствия прописки

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев не смог проголосовать на выборах в городской парламент из-за отсутствия местной прописки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я на этих выборах не голосовал. Я не скрывал, что, приехав в Севастополь, начал снимать квартиру. Когда человек арендует, как правило, арендодатель не спешит прописывать жильца на постоянной основе», — сказал Развожаев.

Он также отметил, что уже подал документы для оформления временной регистрации в Севастополе, однако она дает право голосовать только на губернаторских выборах.

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя 11 июля. До этого он занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии. На посту главы Севастополя Развожаев сменил Дмитрия Овсянникова, который ушел в отставку по собственному желанию.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 85 российских регионах. В частности, россияне выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов.

Источник: Лента.Ру