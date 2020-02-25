Российский депутат оценил способность женщин-полицейских догонять преступников

25 февраля 2020     9
Российский депутат оценил способность женщин-полицейских догонять преступников

Председатель екатеринбургской городской думы, депутат Игорь Володин оценил способность женщин-полицейских догонять преступников словом «сложно». Об этом он заявил на заседании, запись которого опубликована на YouTube.

Обсуждая вопрос обеспечения жильем сотрудников полиции, Володин отметил, что из-за большого числа женщин в профессии мужчинам-полицейским «стало неинтересно работать в полиции». «Заедьте в юридический институт — там 50 процентов, я извиняюсь, конечно, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке», — сказал российский депутат.

Материалы по теме

00:03 — 30 августа 2019

Володин также вспомнил, что когда он сам работал оперуполномоченным уголовного розыска, то ему давали жилье дважды за первое место по раскрытию преступлений. По его мнению, тогда полицейские крепче держались за работу, чем сейчас.

Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Последняя действующая версия перечня, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине …


Российский депутат оценил способность женщин-полицейских догонять преступников
Российский депутат оценил способность женщин-полицейских догонять преступников

Председатель екатеринбургской городской думы, депутат Игорь Володин оценил способность женщин-полицейских догонять преступников словом «сложно». Об этом он заявил на заседании, …


Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде

Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, …


На высоте в 1283 метра застрял автомобиль с жителями Симферополя
На высоте в 1283 метра застрял автомобиль с жителями Симферополя

Настоящим приключением обернулась поездка в горы для двух жителей Симферополя 1980 и 1987 годов рождения. На легковом автомобиле «Нива» они …


После Дня Победы в Севастополь придет «Крузенштерн»
После Дня Победы в Севастополь придет «Крузенштерн»

12 мая в Севастопольском порту ждут самый большой учебный парусник «Крузенштерн». Он зайдет сюда в рамках кругосветной экспедиции в честь …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты