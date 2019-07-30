Российский депутат предложила бомбить горящие леса в Сибири

Депутат законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила тушить пожары в сибирской тайге бомбами. Об этом она написала парламентарий на своей странице в Facebook.

«В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения», — утверждает Боровикова.

По ее словам, в Китае горящие леса также обстреливаются специальными снарядами. «При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе!» — отметила депутат.

Материалы по теме

15:08 — 29 июля

По данным на 30 июля, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектар, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, передает РИА Новости. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Ранее красноярский губернатор Александр Усс назвал борьбу с лесными пожарами бесполезной.

Источник: Лента.Ру