Российский клуб «Чертаново» сообщил о смерти 21-летней футболистки Березиной

Ранее сообщалось, что российский альпинист Василий Дроздов погиб в Таджикистане.

Березина была воспитанницей «Чертаново» и провела в системе клуба в общей сложности 11 лет, пройдя путь от детско-юношеской школы до игрока основного состава команды. Она становилась чемпионкой России и привлекалась к выступлениям за молодёжные сборные страны различных возрастов.

Об этом сообщает официальная страница клуба в социальной сети Instagram .

Игрок женского футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина умерла в возрасте 21 года.

Российский клуб «Чертаново» сообщил о смерти 21-летней футболистки Березиной 23:50 Игрок женского футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина умерла в возрасте 21 года. © pixabay.com Об этом сообщает официальная страница …



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