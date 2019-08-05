Российский клуб «Чертаново» сообщил о смерти 21-летней футболистки Березиной

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Игрок женского футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина умерла в возрасте 21 года.© pixabay.com
Об этом сообщает официальная страница клуба в социальной сети Instagram.
Отмечается, что причиной смерти спортсменки стала остановка сердца.
Березина была воспитанницей «Чертаново» и провела в системе клуба в общей сложности 11 лет, пройдя путь от детско-юношеской школы до игрока основного состава команды. Она становилась чемпионкой России и привлекалась к выступлениям за молодёжные сборные страны различных возрастов.
Ранее сообщалось, что российский альпинист Василий Дроздов погиб в Таджикистане.
Источник: Россия Сегодня