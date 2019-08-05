Российский клуб «Чертаново» сообщил о смерти 21-летней футболистки Березиной

5 августа 2019     21
Российский клуб «Чертаново» сообщил о смерти 21-летней футболистки Березиной

23:50

Игрок женского футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина умерла в возрасте 21 года.

© pixabay.com

Об этом сообщает официальная страница клуба в социальной сети Instagram.

Отмечается, что причиной смерти спортсменки стала остановка сердца.

Березина была воспитанницей «Чертаново» и провела в системе клуба в общей сложности 11 лет, пройдя путь от детско-юношеской школы до игрока основного состава команды. Она становилась чемпионкой России и привлекалась к выступлениям за молодёжные сборные страны различных возрастов.

Ранее сообщалось, что российский альпинист Василий Дроздов погиб в Таджикистане.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Российский клуб «Чертаново» сообщил о смерти 21-летней футболистки Березиной
Российский клуб «Чертаново» сообщил о смерти 21-летней футболистки Березиной

23:50 Игрок женского футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина умерла в возрасте 21 года. © pixabay.com Об этом сообщает официальная страница …


«Ночные Волки» приняли на Гасфорта участников Кубка командующего ЧФ по регби-7
«Ночные Волки» приняли на Гасфорта участников Кубка командующего ЧФ по регби-7

2 августа в Севастополе прошел первый в истории Кубок командующего ЧФ по регби-7. После церемонии награждения участники турнира были приглашены …


Жена президента Сирии излечилась от рака
Жена президента Сирии излечилась от рака

Жена президента Сирии Башара Асада — Асма Асад — победила онкологическое заболевание после года лечения. Об этом сообщила пресс-служба президентского …


Более 40 домов пострадали из-за непогоды в ДНР
Более 40 домов пострадали из-за непогоды в ДНР

Более 40 домов были повреждены из-за непогоды в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) городе Горловка. Об этом 4 августа …


Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Рубином» в четвёртом туре РПЛ
Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Рубином» в четвёртом туре РПЛ

20:49 Московский ЦСКА на выезде переиграл казанский «Рубин» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). @pfc_cska Twitter Встреча прошла в Казани на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты