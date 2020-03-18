Российский лыжник с подозрением на коронавирус рассказал о своём состоянии

18 марта 2020     16
Российский лыжник с подозрением на коронавирус рассказал о своём состоянии

16:08

Российский лыжник Владимир Рыбкин, у которого врачи в преддверии старта на чемпионате России заподозрили наличие коронавируса, рассказал о своём состоянии.

© Владимир Рыбкин Instagram

«Буча по вирусу — из-за меня. Вчера посмеялись с врачом, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то, и через несколько часов ко мне пришли люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору. Я уже комбинезон надеваю, на гонку иду. Упёрся, говорю: «Не пойду никуда, у меня гонка». Мне отвечают: «Да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь проверять будем». В общем, я не специально. Еда в больнице — просто жесть. Питание непостоянное, сразу сказали: «Получилось — покормили, нет — значит, нет». Съедобный только хлеб. Будем выживать на нём», — написал Рыбкин в своём Instagram.

Ранее Губерниев назвал преступниками организаторов чемпионата России по лыжным гонкам.

Источник: Россия Сегодня

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