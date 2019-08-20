Российский пилот рассказал о посадке горящего самолета в клеверное поле

Пилот из Курска Юрий Ермаков рассказал, как в 1982 году посадил в клеверном поле самолет Ан-24, загоревшийся в воздухе. Интервью у Ермакова взяла телерадиокомпания «Сейм».

16 декабря 1982 года Ермаков совершал рейс из Курска в Одессу с пересадкой в аэропорту Борисполь под Киевом. После вылета из Борисполя внезапно сработало автоматическое отключение автопилота и другой бортовой техники, а также появился запах горелого хлорвинила. Ермаков сразу приступил к экстренному снижению, а бортмеханик Николай Бородин начал гасить огонь. Пламя не удавалось остановить, оно почти уничтожило потолок.

Бородин предложил разгерметизировать самолет и открыть передний багажник, и продукты горения вытянуло туда, пассажиры не задохнулись. Механик также держал над головой Ермакова пальто, чтобы защитить его от падающих частей кабины, однако у пилота загорелся рукав и обгорели волосы. Позднее решение о разгерметизации внесли в руководство по летной эксплуатации, рассказал летчик.

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13:13 — 16 августа

Как пишет «Секунда», экипаж надел кислородные маски, пилотам пришлось отключить все приборы и генераторы. В это время стюрадесса Наталья Леонова помогала пассажирам, для которых не было предусмотрено кислородных масок. Высоту помогал определять стажер Владимир Скарюкин. Ермакову пришлось сажать самолет «на глаз», он сел на клеверном поле.

После посадки у самолета заклинило основную дверь и аварийные люки, пассажиров вывели через багажную дверь. На земле самолет взорвался, однако экипаж успел вывести всех пассажиров из салона и отвести их на безопасное расстояние, никто не погиб. С момента возгорания до посадки прошло 7 минут 40 секунд. «Секунда» отметила, что среди причин происшествия названы отказ техники, недостатки в конструкции и ошибка в техническом обслуживании.

«Знаете, вот когда, если грубо сравнить, собака когда долго бежит там, на охоте или что-то, она потом стоит, и у нее ребра так — ты-ты-ты. Вот так несколько часов у меня ребра потом. Я не ходил, я не бегал, а ребра вот так. Все это, конечно, на взводе. И два дня, особенно первую ночь, я вообще не спал. Не хотелось спать, просто не хотелось», — рассказал Ермаков.

Утром 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась. 16 августа президент России Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России, а всем остальным членам экипажа — орденов Мужества.

Источник: Лента.Ру