Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

20 февраля 2020     17
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский пристыдил звезд культуры и шоу-бизнеса за жалобы на маленькие пенсии. Об этом он заявил «Газете.ру».

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться», — заявил он. Политик добавил, что подобные высказывания артистов являются способом завоевать симпатии.

Рязанский предположил, что знаменитости начинают удивляться размеру выплат, сравнивая их со своими зарплатами или гонорарами. «Они просто все начинают удивляться тому, как наши граждане могут жить на эту пенсию. Для них пенсия в 20-30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали», — сказал парламентарий, добавив, что его пенсия составляет чуть больше 19 тысяч рублей.

19 февраля телеведущий Леонид Якубович рассказал, что ежемесячно получает пенсию в размере 23 тысячи рублей. 74-летний народный артист России пояснил, что пока не тратит эти накопления. Он также выразил недоумение по поводу того, куда пропали отчисления от его зарплаты за почти 60 лет работы.

После этого член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Василий Иконников ответил телеведущему заявив, что артист неправильно все рассчитал: «Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология», — уточнил законотворец. После этого артист предложил Иванникову сказать то же самое ему в глаза.

О невозможности прожить на пенсию также рассказал знаток из «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной» и заявил, что всегда ищет альтернативные источники дохода. Руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая, ежемесячно получающая 16 тысяч рублей, посоветовала россиянам не доживать до старости.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России придумали новый способ борьбы с игнорирующими штрафы водителями
В России придумали новый способ борьбы с игнорирующими штрафы водителями

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов начала отлавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. По …


Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский пристыдил звезд культуры и шоу-бизнеса за жалобы на маленькие пенсии. Об этом он …


Илон Маск ополчился на собственный стартап
Илон Маск ополчился на собственный стартап

Американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск ополчился на собственный стартап OpenAI, который занимается разработкой искусственного интеллекта. Об этом он написал …


Названы способные уничтожить человечество подводные лодки
Названы способные уничтожить человечество подводные лодки

Американский журнал The National Interest составил список пяти атомных подводных лодок (АПЛ), которые способны уничтожитель человечество или приблизить его конец. …


Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 20 февраля
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 20 февраля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +5 градусов ожидается в Москве в четверг, 20 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты