Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский пристыдил звезд культуры и шоу-бизнеса за жалобы на маленькие пенсии. Об этом он заявил «Газете.ру».

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться», — заявил он. Политик добавил, что подобные высказывания артистов являются способом завоевать симпатии.

Рязанский предположил, что знаменитости начинают удивляться размеру выплат, сравнивая их со своими зарплатами или гонорарами. «Они просто все начинают удивляться тому, как наши граждане могут жить на эту пенсию. Для них пенсия в 20-30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали», — сказал парламентарий, добавив, что его пенсия составляет чуть больше 19 тысяч рублей.

19 февраля телеведущий Леонид Якубович рассказал, что ежемесячно получает пенсию в размере 23 тысячи рублей. 74-летний народный артист России пояснил, что пока не тратит эти накопления. Он также выразил недоумение по поводу того, куда пропали отчисления от его зарплаты за почти 60 лет работы.

После этого член комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Василий Иконников ответил телеведущему заявив, что артист неправильно все рассчитал: «Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология», — уточнил законотворец. После этого артист предложил Иванникову сказать то же самое ему в глаза.

О невозможности прожить на пенсию также рассказал знаток из «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной» и заявил, что всегда ищет альтернативные источники дохода. Руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая, ежемесячно получающая 16 тысяч рублей, посоветовала россиянам не доживать до старости.

Источник: Лента.Ру