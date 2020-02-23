Российский таксист запугал китайца и нажился на коронавирусе

23 февраля 2020     6
Российский таксист запугал китайца и нажился на коронавирусе

Московский таксист решил заработать на гражданине Китая, который прибыл в Россию, и взял за поездку шесть тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Водитель надел медицинскую маску и убедил сесть прибывшего в Шереметьево жителя КНР сесть именно в его такси. Россиянин пояснил, что из-за боязни коронавируса никто не повезет пассажира. Таксист также предупредил китайца, что придется доплатить за риск возможного заражения.

Дорога из аэропорта Шереметьево до пункта назначения составила 23 километра, и водитель назначил сумму поездки более шести тысяч рублей, однако решил сделать скидку и взял с пассажира округленную сумму. При этом таксист показал счетчик и выписал квитанцию.

Позже гражданин Китая решил узнать у сотрудников отеля, в котором остановился, сумму поездки. Оказалось, что сумма такой поездки составляет около тысячи рублей. Пассажир смог заснять на видео таксиста, который вез его, данные на счетчике и номера автомобиля. Сейчас мужчину разыскивает полиция.

В январе сообщалось, что московские таксисты начали отказывать прилетевшим из Китая гражданам КНР в поездках из-за страха перед смертельным коронавирусом. Напуганные угрозой заражения водители требуют от китайских туристов двойную цену за поездки.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах мира, его жертвами стали 2362 человека. Число зараженных возросло до 77,9 тысячи, выздоровели более 21,3 тысячи человек.

Источник: Лента.Ру

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