Российский шахматист Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

18:50
Россиянин Ян Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов на шахматную корону, проходящего в Екатеринбурге.© Владимир Вяткин РИА Новости
В пятом туре Непомнящий обыграл китайского гроссмейстера Ван Хао.
В остальных матчах голландец Аниш Гири сыгал вничью с американецем Фабиано Каруаной, Александр Грищук из России разошёлся миром с представителем Китая Дином Лижэнем, а ещё один россиянин Кирилл Алексеенко не выявил победителя в партии с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Таким образом, Непомнящий единолично возглавил турнирную таблицу с 3,5 очками. Ближайшим преследователем является Вашье-Лаграв с 3 очками.
Ранее сообщалось, что Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом в четвёртом туре турнира претендентов.
Источник: Россия Сегодня