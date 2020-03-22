Российский шахматист Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

18:50

Россиянин Ян Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов на шахматную корону, проходящего в Екатеринбурге.

© Владимир Вяткин РИА Новости

В пятом туре Непомнящий обыграл китайского гроссмейстера Ван Хао.

В остальных матчах голландец Аниш Гири сыгал вничью с американецем Фабиано Каруаной, Александр Грищук из России разошёлся миром с представителем Китая Дином Лижэнем, а ещё один россиянин Кирилл Алексеенко не выявил победителя в партии с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Таким образом, Непомнящий единолично возглавил турнирную таблицу с 3,5 очками. Ближайшим преследователем является Вашье-Лаграв с 3 очками.

Ранее сообщалось, что Грищук сыграл вничью с Вашье-Лагравом в четвёртом туре турнира претендентов.

Источник: Россия Сегодня