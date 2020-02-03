Российским домохозяйкам предложили платить пособие

3 февраля 2020     9
Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно документу, пособие будет выдаваться в случае, если в семье три человека. Предполагается, что оно составит чуть больше 12 тысяч рублей в месяц.

Автором инициативы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, инициатива предлагается в качестве возможной меры по повышению рождаемости. Депутат назвал домашние дела тяжелым и изнуряющим трудом. «Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей», — высказал мнение он.

Увеличить размер выплат семьям с детьми предложил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В частности, родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего — государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки.

Источник: Лента.Ру

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