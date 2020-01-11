Российским инвалидам усложнят жизнь

11 января 2020     13
Российским инвалидам усложнят жизнь

Российским инвалидам усложнят жизнь: на рынке производителей колясок может сократиться число производителей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Дело в том, что в кодах проверки кресел-колясок есть криптографические коды. В Росздравнадзоре полагают, что система, которую уже применяют к лекарствам и табаку, влечет за собой риски.

В письме, которое ведомство направило в Минпромторг, говорится, что используемая в мировой практике система уникальной идентификации медицинского изделия (UDI) не предполагает кодов проверок. Включение таких кодов может повлечь за собой потерю значительного числа отечественных и зарубежных производителей.

Маркировать инвалидные кресла начали в 2019-м. Как объясняли в Минтруде, это необходимо для повышения качества изделий. Нынешний код маркировки состоит из двух частей: кода идентификации и кода проверки. Последний создается с использованием отечественных криптографических технологий.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

При пожаре в пятиэтажке в г
При пожаре в пятиэтажке в г. Саки эвакуировано 10 человек

Возгорание произошло вечером 10 января в трёхкомнатной квартире на первом этаже дома по улице Ивановой. На место было направлено звено …


В выходные воздух в Севастополе прогреется до +9
В выходные воздух в Севастополе прогреется до +9

Днём в субботу, 11 января, в городе будет до 9 градусов тепла и переменная облачность. Ночью температура опустится до +5…+6, …


Руководство Ирана призналось в том, что военные по ошибке сбили украинский самолет
Руководство Ирана призналось в том, что военные по ошибке сбили украинский самолет

Президент Ирана Хасан Роухани выступил с заявлением после того, как Генштаб Вооруженных сил Ирана признал свою вину в крушении украинского Boeing 737 …


Зеленский настаивает на признание Ираном вины за уничтоженный пассажирский самолет
Зеленский настаивает на признание Ираном вины за уничтоженный пассажирский самолет

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Иран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом он написал …


Российским инвалидам усложнят жизнь
Российским инвалидам усложнят жизнь

Российским инвалидам усложнят жизнь: на рынке производителей колясок может сократиться число производителей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Дело …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты