Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp

25 октября 2019     6
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp

Власти Самары направили руководителям городских школ письма с просьбой не использовать иностранные интернет-сервисы для обмена служебной информацией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, под запрет попали: сервисы электронной почты Gmail, Yahoo, Google, Drive; мессенджеры ICQ, QIP, Jabber, Viber, WhatsApp, Skype; социальные сети Facebook, Twitter, Livejournal, облачные сервисы iCloud и Dropbox. Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.

Кроме того, до 1 ноября классные руководители должны донести информацию об этом до родителей школьников. Как пояснили в организационном отделе муниципального департамента образования Самары, это делается для того, чтобы не произошло утечки внутренней информации.

В сентябре прокуратура Маслянинского района Новосибирской области признала незаконным школьное правило «звонок для учителя». Ведомство опротестовало локальные акты девяти школ, так как они нарушали законные интересы учеников, в том числе их право на отдых.

В прокуратуре напомнили, что по санитарным правилам урок должен длиться не более 45 минут, а в первом классе — не более 40 минут.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру

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