Российских пользователей задумали «вывести из тени»

27 августа 2019     17
Российских пользователей задумали «вывести из тени»

Российские парламентарии положительно оценивают идею деанонимизации интернет-пользователей, заявила член Совета Федерации Людмила Бокова. Ее цитирует ТАСС во вторник, 27 августа.

По ее мнению, с учетом роста числа преступлений в интернете нужно заниматься не деанонимизацией сотрудников Росгвардии, а «выводить из тени» пользователей соцсетей и интернета в целом. Она отметила, что это куда более значимая проблема, нежели единичные случаи нарушений при организации и проведении массовых мероприятий.

«Так же, как в обычной жизни мы ответственны за собственные поступки, так же и в интернете должны отвечать за нарушение закона», — подчеркнула Бокова.

Сенатор отметила, что возможность действовать анонимно и представляться чужими именами ведет к росту как экономических, так и направленных против личности преступлений. Она привела в пример кибербуллинг.

24 августа сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии носить на форме хорошо читаемые идентификационные знаки. Данная инициатива стала реакцией на методы работы силовиков во время несанкционированных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

Источник: Лента.Ру

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