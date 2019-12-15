Российских школьников захотели избавить от домашнего задания на Новый год

Министр просвещения Ольга Васильева захотела избавить российских школьников от необходимости делать домашнее задание на новогодних каникулах. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».

Она напомнила, что последовательно выступает против практики, когда учителя задают школьникам работу на праздники, и призвала отказаться от нее. При этом, по словам министра, в последнее время распространена ситуация, когда «вся семья работает на домашнее задание».

Васильева убеждена, что это происходит из-за потери функциональной грамотности: школьники не понимают, как применять знания, которые они получают. Эту тенденцию демонстрируют и международные исследования.

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00:03 — 11 июля

«Недавно были опубликованы результаты PISA-2018. В глобальном исследовании мы в группе стран с прогрессом, но по чтению сегодня занимаем 31-е место в мире, а когда-то были первыми», — заявила министр, добавив, что лидерство в системе образования Россия будет возвращать с помощью обновления стандартов, создания интерактивных заданий и тиражирования их через «Российскую электронную школу».

14 декабря Васильева заявила, что в каждой четвертой российской школе запретили использование мобильных телефонов во время уроков. По ее словам, большинство школьников, родителей и педагогов поддерживают эту инициативу. Также участники образовательного процесса убеждены, что и учителя должны ограничить использование смартфонов.

Источник: Лента.Ру