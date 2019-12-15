Российских школьников захотели избавить от домашнего задания на Новый год

15 декабря 2019     17
Российских школьников захотели избавить от домашнего задания на Новый год

Министр просвещения Ольга Васильева захотела избавить российских школьников от необходимости делать домашнее задание на новогодних каникулах. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».

Она напомнила, что последовательно выступает против практики, когда учителя задают школьникам работу на праздники, и призвала отказаться от нее. При этом, по словам министра, в последнее время распространена ситуация, когда «вся семья работает на домашнее задание».

Васильева убеждена, что это происходит из-за потери функциональной грамотности: школьники не понимают, как применять знания, которые они получают. Эту тенденцию демонстрируют и международные исследования.

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«Недавно были опубликованы результаты PISA-2018. В глобальном исследовании мы в группе стран с прогрессом, но по чтению сегодня занимаем 31-е место в мире, а когда-то были первыми», — заявила министр, добавив, что лидерство в системе образования Россия будет возвращать с помощью обновления стандартов, создания интерактивных заданий и тиражирования их через «Российскую электронную школу».

14 декабря Васильева заявила, что в каждой четвертой российской школе запретили использование мобильных телефонов во время уроков. По ее словам, большинство школьников, родителей и педагогов поддерживают эту инициативу. Также участники образовательного процесса убеждены, что и учителя должны ограничить использование смартфонов.

Источник: Лента.Ру

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