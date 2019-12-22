Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Мясо павших и больных животных поступало в детские сады и школы Тольятти. Об этом сообщает портал «ТЛТгород.ру».

В ходе проверки было изъято более 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов. Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.

Следственное управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенного в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей».

Источник: Лента.Ру