Российских школьников научат киберзащите

9 января 2020     30
Российских школьников научат киберзащите

Министерство просвещения одобрило идею Общественной палаты (ОП) о включении в школьные уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) раздел по киберзащите. Об этом сообщает газета «Известия».

Программу предмета изменят после утверждения новых образовательных стандартов. В министерстве отметили, что после освоения курса российские школьники будут знать о компьютерных рисках и угрозах, предупреждать и предотвращать их.

Как пишет издание, после утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, будет проводиться работа по обновлению школьных программ.

Среди главных опасностей в интернете эксперты называют травлю в интернете, а также возможность стать жертвами мошенников или педофилов.

Ранее сообщалось об инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова. Он предложил ввести в российских школах уроки по безопасному использованию пиротехники перед новогодними праздниками.

Источник: Лента.Ру

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