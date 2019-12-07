Российскому ветерану выдали часть пенсии печеньем

7 декабря 2019     17
Российскому ветерану выдали часть пенсии печеньем

В Уфе ветерану труда вместо части пенсии выдали пачку печенья. Об этом сообщает портал UFA1.

Сотрудница местной почты вручила ветерану, получающему пенсию на дому, округленную до 13 тысяч 100 рублей сумму, а вместо остатка — кондитерское изделие. По ее словам, «им так велели суммы до 100 рублей выдавать».

Таким образом, печенье обошлось пенсионеру в 27 рублей 40 копеек — именно такая сумма не была выплачена деньгами.

Дочь ветерана, рассказавшая об этой истории, добавила, что почтальон быстро ушла, «пока пенсионер в себя приходил».

В региональном филиале «Почты России» заверили, что данная информация «не может быть правдой», но пообещали провести проверку.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Российскому ветерану выдали часть пенсии печеньем
Российскому ветерану выдали часть пенсии печеньем

В Уфе ветерану труда вместо части пенсии выдали пачку печенья. Об этом сообщает портал UFA1. Сотрудница местной почты вручила ветерану, …


К утру 7 декабря должны завершиться работы на водопроводе по ул
К утру 7 декабря должны завершиться работы на водопроводе по ул. Адмирала Фадеева и Адмирала Юмашева

Аварийный участок трубопровода планируется заменить к утру 7 декабря 2019 года. Ранее ГУПС «Водоканал» сообщало, что аварийные работы на водопроводных …


Говорящий кот Гамбино покорил пользователей соцсетей
Говорящий кот Гамбино покорил пользователей соцсетей

В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором рыжий кот по кличке Гамбино издает звук, похожий на английскую фразу «Ну, привет!» …


Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы
Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы

23:45 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что контролировала себя во время короткой программы РИА Новости «Я …


Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Она …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты