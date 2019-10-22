Российскому ветеринару пригрозили тюрьмой за спасение животных от эвтаназии

Челябинский ветеринар спасал домашних животных от эвтаназии и подвергся критике. Об этом сообщает телеканал НТВ.

26-летний Баграт Агажанов не проводил процедуры усыпления питомцев, за которые платили их владельцы. Вместо этого ветврач тратил деньги на корм и лечение, после чего пристраивал питомцев в новые семьи. Так, ветеринар рассказал, что чаще всего спасал животных, на лечение которых его клиентам не хватало денег, и они принимали решение усыпить их, писала «КП-Челябинск».

Однако не все читатели оценили стремление Агажанова выходить питомцев. В частности, юристка по вопросам обращения с домашними животными и зоозащитница Анна Разинова написала на ветеринара заявление в прокуратуру. По ее словам, ветврач неоднократно нарушал закон об оказании платных медицинских услуг, а его действия попадают под статью 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Если бы ветеринар сумел уговорить владельца передать ему животное на основании договора купли-продажи или договора дарения, было бы нормально. Но когда он, взяв деньги для эвтаназии, потом присваивает себе животное и деньги, это нарушение. И независимо от того, какие благие цели он преследует», — объяснила свою позицию Разинова.

На сторону Агажанова встал дрессировщик Эдгард Запашный. Он выразил удивление в связи с тем, что зоозащитница с 15-летним стажем не заступилась за ветеринара и «решила его наказать за то, что он спасает животных».

Источник: Лента.Ру