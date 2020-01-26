Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

26 января 2020     16
Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

Россиянам дали несколько рекомендаций по профилактике коронавируса. Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора.

В поездках за границу специалисты рекомендуют пользоваться масками для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки после посещения многолюдных мест. Также необходимо уточнять эпидемиологическую обстановку в том регионе, куда планируете отправиться.

Ведомство также призывает не посещать рынки, где продаются морепродукты и животные, а также массовые мероприятия с участием животных.

«При любом недомогании срочно обратитесь за медицинской помощью», — заключил Роспотребнадзор.

Источник: Лента.Ру

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