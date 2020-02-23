Россиянам дали советы по выбору тортов

23 февраля 2020     14
Россиянам дали советы по выбору тортов

При выборе кондитерских изделий и, в частности, тортов, необходимо обращать внимание на то, что написано на этикетках. Такие советы россиянам дали в Роспотребнадзоре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

«Покупая продукцию, внимательно читайте этикетку, особенно то, что написано мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия», — говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре добавили, что торты и пирожные без отделки кремом хранятся в среднем 72 часа, 36 часов хранятся изделия с белково-взбивным кремом или с фруктовой отделкой, а также со сливочным кремом, в том числе пирожное «Картошка».

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«Кремовые кондитерские изделия должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками, торты должны поставляться в стандартной таре изготовителя. Перенос кремовых кондитерских изделий на открытых листах или лотках не допускается», — добавили в Роспотребнадзоре.

Источник: Лента.Ру

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