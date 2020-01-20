Россиянам назвали способы быстро сломать машину зимой

20 января 2020     10
Россиянам назвали способы быстро сломать машину зимой

Некоторые привычки российских водителей зимой наносят серьезный вред машине и приводят к том, что она быстро ломается.
Их автоэксперт Илья Пименов перечислил в своей статье в журнале «За рулем».

Самой вредной привычкой он назвал старт с непрогретым двигателем, отметив, что даже самому современному автомобилю необходим хотя бы минимальный прогрев, особенно в холодное время года. Пяти минут для этого достаточно, тем более, что в ПДД предусмотрены штрафы за стоянку с включенным двигателем во дворе. Эксперт отметил, что в первые минуты двигаться лучше медленно и плавно.

Второй опасный способ — стартовать с места «с пробуксовкой» и резко тормозить ради развлечения. Это приводит к скорому износу шин, ступичных подшипников, фрикционов или сцепления. Резкие торможения портят тормозную систему и подвеску.

Пименов рекомендовал избегать так называемого полицейского разворота, когда при торможении используется ручник. Использование обычного стояночного тормоза для таких трюков он назвал издевательством, которое заканчивается поломкой в том числе тормозных суппортов, автоматической коробки передач, вариатора.

Автор статьи указал на необходимость мыть машину зимой, потому что остающиеся на кузове реагенты провоцируют коррозию. «Из-за грязи окисляются контакты, быстрее приходит в негодность изоляционный слой электрических проводов. Грязь проникает во все полости, в том числе в трущиеся детали ходовой», — уточнил он.

Автоэксперт назвал вредной привычку ставить транспортное средство в сугроб. По его словам, такая длительная стоянка «убивает» не только электрику, подвеску, трансмиссию и тормоза, но даже отделку салона, пластиковые, резиновые и металлические детали. После продолжительного времени в сугробе Пименов посоветовал добавить в топливный бак новый бензин, поскольку старый частично теряет свои свойства в такой ситуации.

Источник: Лента.Ру

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