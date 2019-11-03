Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

3 ноября 2019     1
Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

Россиянам рассказали о продуктах, укрепляющих иммунитет в условиях перепадов температур осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диетологов.

По словам экспертов, положительнее всего на здоровье россиян сказываются витамины, в частности витамин С. «Если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты», — отметил врач-диетолог Сергей Обложко, добавив, что эти продукты хороши как в свежем, так и в размороженном виде. При этом, вопреки распространенному заблуждению, больше всего витамина С не в цитрусовых, а в квашеной капусте и болгарском перце.

Врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева подчеркнула, что для восполнения уровня витамина С стоит обратить внимание на темно-зеленые овощи и зелень — шпинат, петрушку, брокколи и перец. По ее мнению, для иммунитета также полезен бета-каротин, который содержится в овощах ярких цветов. Однако для получения достаточного количества вещества, продукты необходимо употреблять сырыми или несильно обработанными термически.

Кроме того, россиянам рекомендовали обращать внимание на продукты с содержанием витамина Е, который содержится в составе орехов, растительных масел, авокадо и в цельнозерновом хлебе. Очень эффективны для повышения иммунитета продукты, содержащие цинк — орехи и морепродукты. Пользу для организма приносит и еда, содержащая много белка — он строит иммуноглобулины, поддерживает клетки, которые обеспечивают защиту организма. Помимо этого специалисты советуют включить в рацион рыбу, белое мясо птицы, говядину, телятину и мясо кролика.

В октябре сообщалось, что популярные у россиян сочетания продуктов оказались вредными. Врач-диетолог отговорила россиян от употребления какао или отрубей с молоком, белого хлеба с джемом, а также пиццы с газировкой.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты
Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

Россиянам рассказали о продуктах, укрепляющих иммунитет в условиях перепадов температур осенью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диетологов. …


Победа Мишиной и Галлямова, серебро Самарина и провал Уно: во Франции завершился этап Гран-при по фигурному катанию
Победа Мишиной и Галлямова, серебро Самарина и провал Уно: во Франции завершился этап Гран-при по фигурному катанию

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном катании на этапе Гран-при во Франции, ставшим для них первым …


Названы способы избавиться от осенней хандры
Названы способы избавиться от осенней хандры

Психологи дали рекомендации по борьбе с осенней хандрой, пишет 3 ноября «РИА Новости». Специалисты отметили, что резкое похолодание и увеличение …


Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе НТИ «Автонет». …


Трамп объявил о подготовке встречи с Зеленским в Белом доме
Трамп объявил о подготовке встречи с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет 3 ноября Reuters. Точные сроки …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты