Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

1 февраля 2020     15
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале. Соответствующее сообщение Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) приводит ТАСС.

В Роструде объяснили, что из-за Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает на воскресенье, выходной переносится на следующий день, 24 февраля. «Таким образом, россиян ожидает одна сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля», — уточнили в службе.

Следующая четырехдневная рабочая неделя будет с 10 по 13 марта — в связи с празднованием Международного женского дня. Затем длинные выходные ожидаются в мае: с 1 по 5 число и с 9 по 11 число.

Ранее в январе первый президент СССР Михаил Горбачев призвал отказаться от всех праздничных каникул. По его словам, длительные праздники приводят к тому, что «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои». Вместо этого, считает политик, длинные выходные надо перераспределить по календарю, оставив один выходной в середине недели.

Источник: Лента.Ру

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