Россиянам напомнили о праве на дополнительный оплачиваемый отпуск

8 декабря 2019     40
Россиянам напомнили о праве на дополнительный оплачиваемый отпуск

Работники с ненормированным рабочим днем имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом напомнили в Роструде, передает «Российская газета».

В ведомстве подчеркнули, что при ненормированном рабочем дне оплачиваемый отпуск должен увеличиться как минимум на три дня. Помимо этого, такие работники освобождаются от исполнения обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни на общих основаниях.

Согласно статье 101 Трудового кодекса, ненормированный рабочий день подразумевает под собой такой режим работы, согласно которому работники могут привлекаться к выполнению обязанностей сверх установленного времени. При этом, постоянное привлечение работодателем может рассматриваться как сверхурочная работа, а за нее уже положена компенсация, отметили в Роструде.

Ранее сообщалось, что две трети россиян, работающих по фиксированному графику, не будут «продлевать» новогодние каникулы отпусками и отгулами. По их мнению, такой шаг невыгоден. Добавить к новогодним выходным дополнительные дни настроены лишь 15 процентов россиян.

Источник: Лента.Ру

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