Россиянам пообещали «махрово-красное» тепло

21 января 2020     7
Россиянам пообещали «махрово-красное» тепло

На территории России еще десять дней будут наблюдаться аномальные отклонения от средних температур. Об этом агентству
РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Когда смотришь на прогностическую карту температурных аномалий, она махрово-красная. Мы прогнозируем очень теплую погоду. По продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что на азиатской части страны температура будет превышать норму на 20 градусов, на европейской — на 12.

Источник: Лента.Ру

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