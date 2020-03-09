Россиянам пообещали «нормальное лето»

9 марта 2020     16
Россиянам пообещали «нормальное лето»

Жителей России наконец-то ожидает «нормальное лето», температура воздуха на европейской территории страны будет очень комфортной. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет «Российская газета».

Об этом свидетельствуют долгосрочные расчеты, пояснил синоптик. Тишковец добавил, что за четыре месяца до зимы стало понятно, что она будет одной из самых теплых. Температурный коридор, по его словам, составит плюс 21-26, 22-27 градусов — идеальная зона климатического комфорта.

Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом, температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.

8 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Краснодарском крае и Ростовской области зафиксировали наступление летней погоды. Еще ранее он рассказал, что в России с начала марта установится теплая, нехарактерная для первых дней весны погода. По оценке специалиста Гидрометцентра, в некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 22-24 градусов.

Источник: Лента.Ру

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