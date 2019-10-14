Россиянам пообещали теплую и солнечную погоду

14 октября 2019     2
Россиянам пообещали теплую и солнечную погоду

На большей части территории Центральной России ожидается теплая и солнечная погода, температура может подняться до плюс 18 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дежурного синоптика Воронежского гидрометеоцентра Галины Губинской, с юго-запада на регион идет циклон с «очень широким теплым сектором», что позволит теплу продержаться несколько дней. «Ночью до плюс 9 градусов, днем почти плюс 20 градусов. Такая теплая и практически без осадков погода продержится до четверга включительно. После прохождения циклона мы ожидаем резкое похолодание — будет резкое падение температуры с плюс 20 градусов до плюс 7 градусов днем, а ночью с плюс 9 до 0 градусов», — пояснила она.

В тамбовском гидрометцентре агентству заявили, что в ближайшие два-три дня такая же погода ждет жителей Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областей. «Подобные значения среднесуточной температуры на 5-7 градусов превысят многолетнюю климатическую норму», — уточнили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов. «Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4-6 градусов температура выше нормы на всей азиатской территории», — отметил специалист.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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Источник: Лента.Ру

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