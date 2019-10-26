Россиянам предложат оплачивать проезд пустыми бутылками

26 октября 2019     21
Россиянам предложат оплачивать проезд пустыми бутылками

Министерство транспорта России предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что за каждую бутылку или банку человеку будут начисляться бонусы на транспортную карту, которыми можно будет воспользоваться при оплате проезда. Также россияне смогут получить баллы на оплату парковки.

На первом этапе идею предполагается внедрить в столичной, нижегородской и петербургской подземках.

В конце мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать инициативу о возобновлении практики сдачи бутылок в магазины. Реализация инициативы должна способствовать решению экологических проблем в стране, среди которых вопрос номер один — мусор. Позднее одна из торговых сетей объявила о начале приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок в обмен на 10-процентную скидку на некоторые товары.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру

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