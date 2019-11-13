Россиянам раскрыли пять показателей здорового образа жизни

13 ноября 2019     14
Россиянам раскрыли пять показателей здорового образа жизни

Главным показателем здорового образа жизни из пяти названных экспертами Минздрава оказался полный отказ от курения. Об этом сообщила главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает ТАСС.

Среди остальных показателей были названы правильное питание, в частности — употребление овощей и фруктов в достаточных количествах и сокращение соли в рационе до пяти граммов в сутки, физическая активность и ограниченное потребление алкоголя. По словам Драпкиной, человеку в день нужно съедать по 400 граммов овощей и фруктов. В качестве физической активности подойдет один час ходьбы в день.

Драпкина отметила, что принципы удалось вывести «с помощью математики». Этим занимались эксперты во главе с руководителем отдела эпидемиологии неинфекционных заболеваний ГНИЦ профилактической медицины Минздрава, профессором Светланой Шальновой.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, 12 процентов россиян вели здоровый образ жизни в 2019 году. Больше всего людей придерживаются ЗОЖ в Ингушетии (48,8 процента), Крыму (29,2 процента) и Адыгее (28,8 процента).

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Источник: Лента.Ру

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