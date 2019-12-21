Россиянам рассказали о безвредном для организма количестве красной икры

Диетолог Маргарита Королева рассказала, какое количество красной икры не нанесет вреда организму в новогодние праздники. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Она объяснила, что икра содержит много жиров. К тому же этот продукт обычно едят с белым хлебом и сливочным маслом, что сильно вредит желудку и печени. «Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье», — отметила Королева.

По ее словам, необходимо следить за реакцией организма на деликатесы и есть их небольшими порциями. Так, десять бутербродов с икрой нанесут «мощнейший холестериновый удар» по здоровью.

Диетолог посоветовала вместе с жирной и высокобелковой пищей есть полезный гарнир с пищевыми волокнами. Это могут быть листовые салаты или свежие овощи. Они помогут усвоиться вредным компонентам продуктов.

В начале декабря диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде употребления большого количества красной икры. По ее словам, в этом продукте высокая концентрация витаминов А, Е и D. Они способны накапливаться в организме и вызывать гипервитаминоз, в отличие от растворимых витамина С или витаминов группы B.

Источник: Лента.Ру