Россиянам рассказали о выборе градусника

14 марта 2020     17
Россиянам рассказали о выборе градусника

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, какой градусник приобрести для личного использования.

По его словам, инфракрасный градусник стоит намного дороже. Соотнося цену и точность измерения, лучше отдать предпочтение электронному термометру, поскольку он долговременный и надежный. «Но наши люди так устроены психологически, что мы еще не научились доверять электронике», — отметил Хорошев. По его словам, такое явление очень частое, однако электронное измерение температуры — самое точное на сегодня.

Традиционные ртутные термометры также показывают точную температуру, однако с ними нужно обращаться осторожно из-за опасного вещества внутри. «Иметь ртутный термометр просто небезопасно», — сказал собеседник издания. Он резюмировал, что для обычного бытового использования самым точным является электронный градусник.

Материалы по теме

15:31 — 12 марта

Ранее врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал об опасности чрезмерного мытья рук. По его словам, использование моющих средств более шести-восьми раз в день пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Также частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыло и гель обладают повреждающим действием.

13 марта сообщалось, что за последние сутки в России выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Так, число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 45.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Число заражённых COVID-19 на Кипре превысило 20
Число заражённых COVID-19 на Кипре превысило 20

03:35 Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 на Кипре достигло 21. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения …


Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге

03:56 Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой на севере Санкт-Петербурга. globallookpress.com Об этом сообщает …


Подсчитаны потери богатейших людей мира с начала года
Подсчитаны потери богатейших людей мира с начала года

С начала 2020 года богатейшие люди мира потеряли почти один триллион долларов в связи с распространением коронавируса и падением цен …


Появились детали дела арестованного в Москве украинского олигарха
Появились детали дела арестованного в Москве украинского олигарха

Московские следователи завершили расследование дела украинского олигарха Павла Климца, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере. Детали расследования приводит …


Россиянам рассказали о выборе градусника
Россиянам рассказали о выборе градусника

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, какой градусник приобрести для личного использования. По его словам, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты