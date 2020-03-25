Россиянам рассказали о двух типах тестов на выявление коронавируса

На сегодняшний день существуют два типа тестов на выявление нового коронавируса, сообщил генеральный директор компании DRD Biotech Анжей Жимбиев в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что первый тест на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) направлен на поиск наличия вируса в организме. Жимбиев отметил, что такой тест используется в России. Второй тип направлен на выявление антител, вырабатывающихся при заражении. Такие тесты сегодня в России не производят, рассказал эксперт. При этом он уточнил, что их разработка уже началась.

Ожидается, что второй тип теста в России запустят в июне, однако перед этим он должен получить одобрение Росздравнадзора.

Ранее стало известно, что ученые из Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, благодаря которому результат можно получить в течение пяти минут. Ожидается, что лицензия на массовое использование теста появится в течение месяца.

Новый метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия, пояснила эксперт.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 422,9 тысячи человек, скончались 18,9 тысячи, более 108,5 тысячи вылечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Лента.Ру