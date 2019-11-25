Россиянам рассказали о погоде в декабре

25 ноября 2019     14
Россиянам рассказали о погоде в декабре

В декабре в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщает портал «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, в первый месяц зимы в центральных регионах страны погода будет теплее, чем обычно. Ожидается, что температура может превышать норму на четыре градуса. Холоднее нормы погода ожидается на севере Сибири и Дальнего Востока.

В Москве ожидаются «температурные качели». Синоптики подчеркнули, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой. Также отмечается, что из-за перепадов температур в европейской части страны ожидается обилие осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. По осадкам зима будет близка к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России — там возможен их дефицит.

«Розовой» зима называется потому, что на прогностических картах участки российской территории с температурой около и выше нормы закрашены розовым цветом. Такое определение Вильфанд использовал в 2017 году, когда пытался охарактеризовать лето на пресс-конференции перед журналистами.

Источник: Лента.Ру

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