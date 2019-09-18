Россияне выступили против притока трудовых мигрантов

18 сентября 2019     19
Россияне выступили против притока трудовых мигрантов

Более половины россиян (72 процента) заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные на сайте организации в среду, 18 сентября.

Так, по данным социологов, жители страны не приветствуют приток иностранной рабочей силы. Поддержали миграционную политику правительства только девять процентов респондентов, равнодушны к ней оказались 15 процентов опрошенных.

Кроме того, отмечается, что доля россиян, не приветствующих приток рабочей силы из-за рубежа, растет: в 2017 году такого мнения придерживались 58 процентов опрошенных, в 2018-м — уже 67 процентов. В то же время равнодушных к миграционной политике в стране россиян стало меньше в два раза по сравнению с 2017 годом (тогда доля респондентов, ответивших таким образом, составляла 30 процентов).

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Социологи отмечают, что ксенофобские настроения в стране растут из-за внешних причин. «Учитывая, что исследование проводилось после конфликта цыган с местным населением в селе Чемодановка и в период местных избирательных кампаний, на которых затрагивалась тема “мигрантской преступности и гетто”, можно предположить, что рост внимания к теме мигрантов был обусловлен внешними причинами», — говорится в сообщении на сайте организации.

Опрос был проведен с 22 по 28 августа 2019 года среди 1608 респондентов старше 18 лет.

14 июня произошла массовая драка жителей Чемодановки с цыганами. Погиб один мужчина, двое попали в больницу. Были задержаны 174 человека, шестерых приговорили к штрафам и обязательным работам. После конфликта цыгане покинули поселок, но затем некоторые решили вернуться. По официальным данным, на территории Чемодановского сельсовета зарегистрировано около 650 цыган.

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Источник: Лента.Ру

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