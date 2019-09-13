Россияне два года держали на привязи, били и прижигали зажигалкой ребенка

13 сентября 2019     15
Россияне два года держали на привязи, били и прижигали зажигалкой ребенка

В городе Лиски Воронежской области муж и жена на протяжении двух лет били, прижигали зажигалкой и держали на привязи 7-летнего ребенка. Об этом сообщает местное издание «Мое! Online».

По версии следствия, истязания продолжались с июня 2017 года по 3 июля 2019-го. На момент совершения первого преступления мальчику, сыну обвиняемой в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей женщины, было пять лет. Ребенка били и привязывали за руки к кровати, чтобы тот не убегал.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в Лискинский социальный приют для детей и подростков.

В отношении 24-летней матери ребенка и ее 29-летнего мужа возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение свободы») и части 2 статьи 117 УК («Истязание»). Мать ребенка также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Оба обвиняемых признали вину.

В конце июля сообщалось, что в одном из отелей Нижнего Новгорода 29-летняя россиянка избила сына хоккейной клюшкой и ввела ему инъекцию обезболивающего и димедрола, пытаясь изгнать из ребенка бесов. 12-летнего мальчика в синяках обнаружили в номере спустя сутки. Все это время он провел без еды и воды. Рядом с ним лежала хоккейная клюшка. Сначала ребенок утверждал, что получил травмы в результате игры в хоккей, но потом признался, что его избила мать, которая якобы изгоняла из него бесов.

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Источник: Лента.Ру

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