Россияне захотели поработать ради лишнего выходного в Новый год

26 ноября 2019     7
Россияне захотели поработать ради лишнего выходного в Новый год

Большинство россиян (84 процента) готовы работать в субботу, 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом работы Superjob, передает ТАСС.

Отмечается, что не поддержали инициативу 10 процентов опрошенных.

Опрос проводился среди 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 число, однако изменения коснулись чиновничьего аппарата, а не всех жителей. «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — пояснил Жвачкин.

В Госдуме поддержали идею Жвачкина. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила сделать предпраздничный день нерабочим для всех. Позднее она пояснила, что такое решение должны принимать региональные власти.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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Источник: Лента.Ру

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