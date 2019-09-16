Россияне назвали желаемые для путешествий страны

Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами аналитического центра НАФИ. С данными ознакомился RT.

В Италию хотели бы поехать 9% россиян, во Францию — также 9%, в США и Турцию — по 7% граждан, Германию мечтают посетить 5%.

В Великобритании, как и в Испании, хотели бы побывать 4% респондентов.

Тех, кто предпочёл бы путешествие в Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию в Новую Зеландию, Таиланд, а также в Египет и другие страны Ближнего Востока, — по 3% на каждое направление.

В меньшей степени россиян интересуют поездки в Чехию, Израиль, Грецию и скандинавские страны (по 2%).

Часть опрошенных (1%) заявили, что просто хотели бы побывать в любой зарубежной стране.

При этом, как свидетельствуют данные опроса, 9% респондентов вообще не желают выезжать за рубеж.

В НАФИ также рассказали, что туристические поездки по России за последний год совершал каждый пятый (21%) житель страны. Число путешествующих за рубеж оказалось в 2,5 раза меньше (8%).

При этом уточняется, что чаще за границу выезжали жители Северо-Западного федерального округа (14%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (15%).

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее данные пограничной службы ФСБ России показали, что число выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года увеличилось на 1,1 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Россия Сегодня