Россияне назвали желаемые для путешествий страны

16 сентября 2019     36
Россияне назвали желаемые для путешествий страны

Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами аналитического центра НАФИ. С данными ознакомился RT.

В Италию хотели бы поехать 9% россиян, во  Францию — также 9%, в США и Турцию — по 7% граждан, Германию мечтают посетить 5%.  

В Великобритании, как и в Испании, хотели бы побывать 4% респондентов. 

Тех, кто предпочёл бы путешествие в Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию в Новую Зеландию, Таиланд, а также в Египет и другие страны Ближнего Востока, — по 3% на каждое направление. 

В меньшей степени россиян интересуют поездки в Чехию, Израиль, Грецию и скандинавские страны (по 2%). 

Часть опрошенных (1%) заявили, что просто хотели бы побывать в любой зарубежной стране. 

При этом, как свидетельствуют данные опроса, 9% респондентов вообще не желают выезжать за рубеж. 

В НАФИ также рассказали, что туристические поездки по России за последний год совершал каждый пятый (21%) житель страны. Число путешествующих за рубеж оказалось в 2,5 раза меньше (8%). 

При этом уточняется, что чаще за границу выезжали жители Северо-Западного федерального округа (14%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (15%).

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. 

Ранее данные пограничной службы ФСБ России показали, что число выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года увеличилось на 1,1 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Россияне назвали желаемые для путешествий страны
Россияне назвали желаемые для путешествий страны

Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами …


Россияне раскритиковали женщин-политиков за эмоциональность
Россияне раскритиковали женщин-политиков за эмоциональность

Мужчины в три раза чаще, чем женщины, демонстрируют стереотипы о женщинах-политиках. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного …


Трех работников реабилитационного центра арестовали в Ленобласти
Трех работников реабилитационного центра арестовали в Ленобласти

Троих подозреваемых арестовали по уголовному делу о незаконном лишении свободы людей в частных реабилитационных центрах в Ленинградской области. Как говорится …


Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике

Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам. Об этом рассказал осведомленный источник «Комсомольской …


Футболист Быстров рассказал об «эликсире молодости» Жиркова
Футболист Быстров рассказал об «эликсире молодости» Жиркова

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил «Известиям», как защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков в 36 лет продолжает выступать на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты