Россияне оценили введение электронных трудовых книжек

5 декабря 2019     20
Россияне оценили введение электронных трудовых книжек

Использование трудовых книжек в электронном виде считают полезным 43 процента россиян, 35 процентов не одобрили нововведение. Это следует из результатов опроса исследовательского центра портала по поиску работы Superjob.ru, передает «Интерфакс».

Больше всего сторонников электронных книжек среди молодежи до 24 лет — 47 процентов. По их мнению, таким форматом трудовых книжек будет удобнее пользоваться. Наибольшее количество тех, кто выступил против, составляют россияне в возрасте от 45 лет и старше — 39 процентов. Основной аргумент противников нововведения связан с возможными ошибками в электронных базах данных.

Еще 22 процентам все равно, какой книжкой пользоваться.

Опрос проходил 3-4 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет в 365 населенных пунктах во всех федеральных округах.

3 декабря Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки. Работодатель с января 2021 года сможет в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника. Сведения в Пенсионный фонд будут поступать в онлайн-режиме. Работник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку.

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Источник: Лента.Ру

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