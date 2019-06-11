Россияне оценили выдачу паспортов жителям Донбасса

11 июня 2019     18
Россияне оценили выдачу паспортов жителям Донбасса

В России 70 процентов граждан положительно относятся к решению о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Это следует из опроса «Левада-центра», передает принадлежащее семье Демьяна Кудрявцева издание «Ведомости».

Против этой инициативы высказались 22 процента жителей страны.

36 процентов респондентов опасаются, что выдача паспортов увеличит нагрузку на российский бюджет. Еще 26 процентов россиян считают, что этот шаг ухудшит отношения с Украиной. 22 процента, напротив, думают, что это положительно скажется на взаимодействии двух стран.

Большинство опрошенных (77 процентов) уверены, что такое предложение было сделано для улучшения жизни проживающих в Донбассе. 56 процентов рассматривают этот шаг как попытку расширить влияние России на самопровозглашенные республики.

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