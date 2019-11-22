Россияне оценили реализацию программ по благоустройству дворов

22 ноября 2019     25
Россияне оценили реализацию программ по благоустройству дворов

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, как россияне оценивают реализацию программ по благоустройству городской среды. С результатами опроса ознакомился RT.

Более 70% опрошенных, чей двор был благоустроен в 2017—2019 годах, в целом остались довольны.

При этом почти четвёртая часть (24,1%) респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Среди недостатков проведённых работ участники опроса в первую очередь назвали их низкое качество (31,9%).

О том, что были проигнорированы предпочтения жителей в области дизайна, сообщили 19% респондентов. В 10,5% случаев в процессе благоустройства рабочие отступили от уже утверждённого проекта, сообщили участники опроса.

Кроме того, почти 9% респондентов заявили, что работы не были выполнены в указанном объёме. На затягивание сроков пожаловались 5,4% респондентов, уточнили в ОНФ.

Также опрос показал, что наиболее популярными формами благоустройства дворов стали ремонт дворовых проездов, установка детских и спортивных площадок, установка скамеек, урн, а также освещение дворовых территорий.

«На вопрос о необходимости финансового участия жителей домов в благоустройстве прилегающей территории только 38,4% ответов были отрицательными. 37,1% респондентов готовы принять трудовое участие в благоустройстве, а 24,6% — финансовое соучастие», — рассказали RT в ОНФ.

Итоги опроса будут направлены в Минстрой России.

В опросе приняли участие более 5000 человек.

Ранее в ОНФ предложили упростить порядок получения льгот на капремонт.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В московских парках появятся почтовые ящики Деда Мороза
В московских парках появятся почтовые ящики Деда Мороза

В московских парках с 25 ноября появятся почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу. Отправить послание можно будет до 8 …


Россияне оценили реализацию программ по благоустройству дворов
Россияне оценили реализацию программ по благоустройству дворов

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, как россияне оценивают реализацию программ по благоустройству городской среды. С результатами опроса ознакомился RT. …


Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»

Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны. Источник: Лента.Ру


Пушков оценил апелляцию Киева на решение по «Северному потоку — 2»
Пушков оценил апелляцию Киева на решение по «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможную апелляцию Киева на решение Дании по «Северному потоку — 2», назвав украинские намерения «арьергардным …


Трамп захотел продолжения импичмента
Трамп захотел продолжения импичмента

Президент США Дональд Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате. Об этом телеканалу Fox News заявил представитель Белого дома Хоган …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты